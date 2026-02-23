Danone Aktie 487663 / FR0000120644
65.97CHF
-1.41CHF
-2.09 %
11:51:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.02.2026 09:59:37
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Die Preisbildung im Babynahrungsmarkt in China werde sich verlangsamen und für das Wachstum in Nordamerika sei mit anhaltendem Gegenwind zu rechnen, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
72.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
72.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.76%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Danone S.A.
|66.04
|-1.99%
