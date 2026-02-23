Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Sandoz-Aktie dennoch in Rot: EU-Zulassung für Lucentis-Biosimilar Ranluspec
Novo Nordisk-Aktie fällt zweistellig: Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht in Studie
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
Hold für Nestlé-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Swatch-Aktie gefragt: US-Zölle sollen zurückgezahlt werden
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

65.97
CHF
-1.41
CHF
-2.09 %
11:51:31
BRXC
23.02.2026 09:59:17

Danone Sell

Danone
65.97 CHF -2.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Die Preisbildung im Babynahrungsmarkt in China werde sich verlangsamen und für das Wachstum in Nordamerika sei mit anhaltendem Gegenwind zu rechnen, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
72.54 € 		Abst. Kursziel*:
-9.02%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
72.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.76%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:36 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 Danone Buy UBS AG
09:59 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:33 Danone Overweight Barclays Capital
20.02.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
