NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürften die Franzosen um gut 4 Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Wechselkurse eine Belastung für Umsätze und Margen des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76.06 € 		Abst. Kursziel*:
18.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.23%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

