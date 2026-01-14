Danone 70.94 CHF -1.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürften die Franzosen um gut 4 Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Wechselkurse eine Belastung für Umsätze und Margen des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.