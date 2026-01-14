Danone Aktie 487663 / FR0000120644
70.94CHF
-1.21CHF
-1.67 %
17:29:58
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 16:58:37
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürften die Franzosen um gut 4 Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Wechselkurse eine Belastung für Umsätze und Margen des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76.06 €
|
Abst. Kursziel*:
18.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.23%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
07.01.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Danone-Portfolio im Check: Welche Marken wirklich zum Konzern gehören (finanzen.ch)
|
17.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)