Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’423 0.4%  SPI 18’478 0.4%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’443 0.1%  Euro 0.9345 0.2%  EStoxx50 6’049 0.3%  Gold 4’635 1.0%  Bitcoin 76’160 -0.2%  Dollar 0.8024 0.2%  Öl 64.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Kuros32581411
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Nestlé-Aktie in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Bajaj Mobility-Aktie in Rot: Umsatz brach in 2025 heftig ein
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Aktie verliert: BP kündigt massive Wertberichtigungen zum Jahresabschluss an
Suche...

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

72.28
CHF
0.13
CHF
0.18 %
09:49:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 08:34:25

Danone Overweight

Danone
72.25 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman verspricht sich laut seinem Ausblick vom Mittwoch von dem Lebensmittelkonzern ein solides viertes Quartal mit einem guten Gleichgewicht zwischen Absatzmenge und Preisen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
77.36 € 		Abst. Kursziel*:
9.88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.90%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:34 Danone Overweight Barclays Capital
12.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
09.01.26 Danone Buy UBS AG
07.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen