Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.41CHF
0.03CHF
0.04 %
16:09:34
BRXC
09.12.2025 13:51:07
Danone Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Für Danone sei die Situation noch schwieriger geworden./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
76.20 €
|
Abst. Kursziel*:
8.92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
76.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.92%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|71.50
|0.17%
