Danone Aktie 487663 / FR0000120644

71.87
CHF
-0.27
CHF
-0.38 %
09:19:11
BRXC
18.11.2025 06:47:08

Danone Market-Perform

Danone
71.86 CHF -0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dynamisches Wachstum habe dem Nahrungsmittelkonzern ein starkes Jahr 2025 sowie ein Kursplus von bislang 20 Prozent beschert, schrieb Callum Elliott am Montagnachmittag. Auch im dritten Quartal sei das organische Wachstum überraschend gut ausgefallen. Diese Entwicklung hänge aber stark vom Geschäft in China und Nordasien ab - die Nachhaltigkeit der dortigen Dynamik sei fraglich. In den USA bleibe das Umfeld schwierig. Entscheidend sei, ob eine dortige Erholung helfen könnte, eine mögliche Schwäche in China aufzufangen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Market-Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
77.10 € 		Abst. Kursziel*:
7.65%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
78.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.38%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:47 Danone Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen
