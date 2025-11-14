Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dynamisches Wachstum habe dem Nahrungsmittelkonzern ein starkes Jahr 2025 sowie ein Kursplus von bislang 20 Prozent beschert, schrieb Callum Elliott am Montagnachmittag. Auch im dritten Quartal sei das organische Wachstum überraschend gut ausgefallen. Diese Entwicklung hänge aber stark vom Geschäft in China und Nordasien ab - die Nachhaltigkeit der dortigen Dynamik sei fraglich. In den USA bleibe das Umfeld schwierig. Entscheidend sei, ob eine dortige Erholung helfen könnte, eine mögliche Schwäche in China aufzufangen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Danone S.A.
Bernstein Research
83.00 €
Market-Perform
77.10 €
7.65%
Market-Perform
78.02 €
6.38%
Callum Elliott
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|06:47
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
