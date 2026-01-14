Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.42CHF
0.47CHF
0.67 %
11:46:58
BRXC
15.01.2026 10:02:58
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit "spezialisierten Lebensmitteln" gleiche das träge Wassergeschäft mehr als aus, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.96%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|10:02
|Danone Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
