Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit "spezialisierten Lebensmitteln" gleiche das träge Wassergeschäft mehr als aus, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.