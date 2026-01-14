Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

70.94
CHF
-1.21
CHF
-1.67 %
14.01.2026
BRXC
14.01.2026 21:12:14

Danone Buy

Danone
70.94 CHF -1.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Quartalszahlen von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns im vierten Quartal liege mit 4,0 Prozent unter der Konsensschätzung von 4,5 Prozent, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Margenerwartungen für die Jahre 2025 und 2026./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.98 € 		Abst. Kursziel*:
14.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

