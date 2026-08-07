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Investment-Tipp 07.08.2026 10:19:46

RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

Daimler Truck
43.52 CHF -3.81%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:03 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.2 Prozent auf 46.06 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12.90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 481’704 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 29.0 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Daimler Truck am 07.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Daimler Truck AG,Daimler Trucks
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