Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Der Ausblick untermauere die Markterwartungen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sorgen um die Nahost-Entwicklung bleiben aber./ag/bek;

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET



