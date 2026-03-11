WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
67.50CHF
2.50CHF
3.85 %
13:23:16
SWX
12.03.2026 11:54:48
WACKER CHEMIE Sell
WACKER CHEMIE
68.52 CHF 4.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Der Ausblick untermauere die Markterwartungen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sorgen um die Nahost-Entwicklung bleiben aber./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
76.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.93%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
75.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.96%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
