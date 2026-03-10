FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Chef habe in seiner ersten Telefonkonferenz die richtige Balance gefunden und die Anleger beruhigt, ohne sich frühzeitig auf eine neue Strategie festzulegen, schrieb Tim Rokossa in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Sonderbelastungen seien zweifellos höher gewesen als gedacht, aber möglicherweise seien es nun die letzten./ag/bek;