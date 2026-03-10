Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Chef habe in seiner ersten Telefonkonferenz die richtige Balance gefunden und die Anleger beruhigt, ohne sich frühzeitig auf eine neue Strategie festzulegen, schrieb Tim Rokossa in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Sonderbelastungen seien zweifellos höher gewesen als gedacht, aber möglicherweise seien es nun die letzten./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.10 €
|
Abst. Kursziel*:
21.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.52%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)