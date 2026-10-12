Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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12.10.2026 12:08:58
Daimler Truck Buy
Daimler Truck
38.25 CHF 0.11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Auftragslage dürfte in Europa über das gesamte Jahresviertel solide gewesen sein, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Montag. Allerdings seien die Aufträge für schwere Nutzfahrzeuge (Class 8) in Nordamerika im September enttäuschend gewesen./bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.82 €
|
Abst. Kursziel*:
32.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.29%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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