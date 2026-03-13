Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

32.29
CHF
0.39
CHF
1.23 %
11:05:00
BRXC
13.03.2026 08:39:07

QIAGEN Buy

QIAGEN
32.28 CHF 1.20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:39 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
