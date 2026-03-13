QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Analysen zu QIAGEN N.V.
|08:39
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|32.29
|1.23%
