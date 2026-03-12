JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
JCDecaux Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Außenwerbe-Spezialist habe alle Ansprüche erfüllt, schrieb Julien Roch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Auch der Ausblick auf das erste Quartal sei besser und im Rest des Jahres dürften die Franzosen von der Fußball-WM und Neuverträgen profitieren./rob/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.39 €
|
Abst. Kursziel*:
41.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.52%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
30.11.25
|So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|07:29
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|16.91
|12.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|07:29
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|07:24
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|07:12
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|06:57
|
Bernstein Research
BMW Outperform