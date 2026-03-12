Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
259.20 €
Abst. Kursziel*:
27.31%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
257.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.11%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
KGV*:
-
Analysen zu Hannover Rück
|07:33
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Hannover Rück
|228.40
|5.06%
