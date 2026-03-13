Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Strategischer Rückzug: Chef von NVIDIA-Aktie Huang stoppt Milliarden-Fluss an OpenAI und Anthropic
Interview mit Tonia Zimmermann zur Investment Challenge 2026
Daimler Truck-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research
Analysten-Meinungen zur RENK-Aktie gespalten - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneins
QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG verbessert Bewertung auf Buy
Interview mit Tonia Zimmermann zur Investment Challenge 2026

Tonia Zimmermann schloss ihr Studium an der Universität St. Gallen ab und begann ihre Banklaufbahn in London bei J.P. Morgan und Goldman Sachs im Derivatebereich auf dem Trading Floor. Zurück in der Schweiz wechselte Tonia zur Credit Suisse mit führender Verantwortung in den Bereichen der Strukturierten Produkte, Anlagefonds & ETFs und der Beratung der vermögendsten schweizer Kunden. Zusammen mit Luba Schoenig gründete sie im 2020 die Finanzplattform UMushroom.

Frau Zimmermann, Sie haben 25 Jahre im Bereich der Anlageprodukte in führenden Positionen gearbeitet. Sie kennen die ganze Wertkette der Anlageprodukte, von der Strukturierung bis zur Produkte Selektion und Beratung. Heute sind sie Mitgründerin der Anlageplattform umushroom.com, welche diese Tage die Investment Challenge 2026 startet. Was können Sie uns zur Investment Challenge verraten?

Ja genau, die Investment Challenge 2026 startet am 16. März und ist nun offen zur Registrierung. Während acht Wochen können sie ein virtuelles Portfolio managen und dank den wöchentlichen Learning-Nuggets sich praxisorientiertes Wissen von Experten aneignen. Die Gewinner erwarten diverse exklusive Preise. Gilles Boitel, Head Xtracker by DWS Schweiz, findet dieses Konzept einzigartig und unterstreicht die Wichtigkeit der Finanzausbildung.

Was verstehen sie unter Expertenwissen?

Die Challenge führen wir zusammen mit top Partnern aus der Finanzwelt, wie Blackrock, DWS, Yuh, Robeco und Morningstar durch. Alle diese Partner öffnen die Türen zu ihren Experten, dessen Wissen wir in einer gut nachvollziehbaren Sprache aufbereitet haben. Zusätzlich haben wir verschiedene Influencer, Professoren und andere Anlageprofis mit VIP-Portfolios mit von der Partie. Diese Portfolios dienen als Inspiration und erlauben einzigartige Einblicke in dessen Anlagestrategien.

Sie haben mich neugierig gemacht. Wer kann bei dieser Challenge mitmachen?

Alle sind eingeladen, bei der Challenge dabei zu sein. Wie anfänglich erwähnt, ist es unser Anliegen, das Investieren einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen und auch Fortgeschrittenen spannende Insights weiterzugeben.

Finanzausbildung ist also zentral für UMushroom. War das auch die Motivation für die Gründung?

Während unserer Zeit bei internationalen Privatbanken, mussten wir immer wieder feststellen, dass Banken ihre Ressourcen auf die Beratung der allergrössten Kunden ausrichten. Somit ist die grosse Mehrheit der Leute auf sich selbst gestellt, wenn es um die Bewirtschaftung des Vermögens geht. UMushroom - ähnlich wie TripAdvisor oder Spotify für Finanzanlagen - ermöglicht, einfach sein Portfolio zu managen und sich Finanzwissen anzueignen.

Verstehe, was bietet dann UMushroom im Vergleich zu anderen Finanzplattformen?

UMushroom deckt ein nahezu vollständiges Universum von Finanzanlagen, über Aktien, ETFs, Fonds und Kryptowährungen, ab. Alle diese Produkte sind sauber klassifiziert, so dass die Suche nach passenden Anlagen über Filter einfach und intuitiv ist. Zusätzlich können sie von der Community profitieren, indem sie virtuelle Portfolios von Usern und User-Ratings von Anlageprodukten einsehen können.

Auch wenn Geldanlegen dank UMushroom substanziell einfacher ist, viele Leute haben immer noch eine Hemmschwelle an den Finanzmärkten aktiv zu werden.

In der Tat, für viele scheint es einfacher, Ferien zu buchen als Geld anzulegen. Dies ist der Grund, weshalb Ausbildung eine zentrale Rolle spielt. Eine sehr spielerische Art in das Thema Investieren reinzukommen, ist unsere schweizweite Investment Challenge 2026.

Alles klar. Eines müssen sie mir noch verraten. Wie kommt es zum Namen UMushroom?

Wir sind vom einzigartigen Organismus der Pilze inspiriert. Auch wir sehen durch den Verbund der Community einen einzigartigen Austausch von Informationen und dadurch resultierendes Wachstum für jeden einzelnen.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne werde ich mich für die Investment Challenge registrieren, den VIP-Portfolios folgen und meine eigene Strategie testen.


Bildquelle: UMushroom
