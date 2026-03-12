grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
11.54CHF
-1.07CHF
-8.46 %
12.03.2026
13.03.2026 07:34:06
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick des Leasinganbieters zeuge von Unsicherheit, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.90 €
|
Abst. Kursziel*:
117.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111.48%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|07:34
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|grenke Buy
|Warburg Research
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|07:29
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|07:24
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|07:12
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|06:57
|
Bernstein Research
BMW Outperform