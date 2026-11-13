MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62.60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.597 CTS Eventim-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 60.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4.15 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5.90 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CTS Eventim-Papiers lag damals bei 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch