|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende CTS Eventim-Investition?
|
13.11.2026 10:02:23
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CTS Eventim-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62.60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.597 CTS Eventim-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 60.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4.15 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5.90 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CTS Eventim-Papiers lag damals bei 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|CTS Eventim sieht sich trotz schwachem Sommer auf Kurs - Aktie legt zu (AWP)
|
13.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose (Dow Jones)
|
12.11.26
|EQS-News: CTS EVENTIM generates further profitable growth in the first nine months of 2026 (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.