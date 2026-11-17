RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3760 Pence auf "Outperform" belassen. Die datenbasierte Risikoanalyse für den Versicherungssektor sei ein attraktives Geschäftsfeld, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Der Service sei ein wichtiges Rädchen vor allem auf dem riesigen US-Markt. Hier gehe es um Datenaustausch, vor allem in solchen Fällen, wenn Versicherte einen Anbieter suchen oder diesen wechseln. Ferner könnten Assekuranzen die analysierten Daten für die Einschätzung von Risiken und Preisen nutzen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30.43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
16.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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13.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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11.11.26
|FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
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10.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
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10.11.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
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09.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
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|Bernstein Research
|04.11.26
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|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
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|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
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|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Aktuelle Aktienanalysen
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|08:48
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Springer Nature Overweight
|08:36
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RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
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|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Alzchem Group Buy
|07:55
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Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|07:40
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RBC Capital Markets
Roche Outperform