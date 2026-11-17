Aumann 12.05 CHF 1.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aumann nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Diese wertete Yasmin Steilen am Montag als durchwachsen. Die Pessimisten dürften auf die Sparte E-Mobilität verweisen, wo der Umsatz auf Jahressicht um fast zwei Drittel gefallen sei. Die Optimisten könnten mit der Sparte Next Automation argumentieren, wo sich der Umsatz des Maschinen- und Anlagenbauers mehr als verdoppelt habe./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:58 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.