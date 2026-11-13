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13.11.2026 09:42:36
CTS Eventim sieht sich trotz schwachem Sommer auf Kurs - Aktie legt zu
MÜNCHEN (awp international) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im Sommer deutlich weniger Geld mit eigenen Events verdient. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn niedriger aus als ein Jahr zuvor. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung grosser Tourneen und Veranstaltungen wider", hiess es zur Erklärung. Zudem habe im Sommer 2025 eine besonders umsatzstarke internationale Tournee stattgefunden. Konzernchef und Grossaktionär Klaus-Peter Schulenberg hält jedenfalls an seinen Jahreszielen fest, und an der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag nach anfänglichem Schrecken gut an.
Die CTS-Aktie begann den Handelstag nach deutlichen vorbörslichen Verlusten im Minus, setzte sich dann jedoch mit einem Kurssprung um gut drei Prozent an die Spitze des MDAX. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier jedoch noch mehr als ein Fünftel eingebüsst.
Das Unternehmen habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Management die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro, wie CTS Eventim am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf knapp 134 Millionen Euro. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet. Der Überschuss ging sogar um 16 Prozent auf 50,3 Millionen Euro zurück.
Im Geschäftsfeld "Live Entertainment", das die von CTS ausgerichteten Veranstaltungen umfasst, sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Der bereinigte operative Gewinn der Sparte ging ähnlich stark auf rund 41 Millionen Euro zurück.
Bei der Vermarktung von Tickets für andere Konzerte und Veranstaltungen sprang der Umsatz hingegen um rund zwölf Prozent auf gut 235 Millionen Euro nach oben. Der bereinigte operative Gewinn wuchs immerhin um gut zwei Prozent auf 93 Millionen Euro.
Im ersten Halbjahr war es für CTS insgesamt deutlich besser gelaufen. Auf die ersten neun Monate gesehen legten Umsatz und Gewinn daher zu. Auch die Sparte "Live Entertainment" warf deutlich mehr ab als ein Jahr zuvor.
Unternehmenschef Schulenberg bestätigte daher seine Jahresprognose und zeigte sich mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebitda) sollen etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber liegen./stw/zb/niw/stk
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