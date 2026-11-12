CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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12.11.2026 19:11:46
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
55.13 CHF -2.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.20 €
|
Abst. Kursziel*:
63.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.98%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
18:30
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|EQS-News: CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel (EQS Group)
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06.11.26
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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03.11.26
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Analysen zu CTS Eventim
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|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
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|Bernstein Research
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|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
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|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
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|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
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|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
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|CTS Eventim Halten
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Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
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Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
CTS Eventim Buy
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