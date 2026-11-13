CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Eventvermarkter habe hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Ergebnisses ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Annick Maas am Donnerstag in ihrer Beurteilung der vorgelegten Zahlen. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
61.20 €
|
Abst. Kursziel*:
37.25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
61.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.25%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose (Dow Jones)
|
12.11.26
|EQS-News: CTS EVENTIM generates further profitable growth in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel (EQS Group)
|
06.11.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu CTS Eventim
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|53.85
|-2.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:49
|
Bernstein Research
Jungheinrich Outperform
|08:48
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|08:37
|
Bernstein Research
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|08:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|08:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
tonies Buy
|08:24
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Equal Weight
|08:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy