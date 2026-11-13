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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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13.11.2026 07:39:09

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Eventvermarkter habe hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Ergebnisses ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Annick Maas am Donnerstag in ihrer Beurteilung der vorgelegten Zahlen. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
61.20 € 		Abst. Kursziel*:
37.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
61.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.25%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
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