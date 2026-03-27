LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.