CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59.00 €
|
Abst. Kursziel*:
66.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.84%
|
Analyst Name::
Bernd Klanten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06:51
|CTS Eventim verdient mehr mit Tickets - Aktie legt nachbörslich zu (AWP)
|
26.03.26