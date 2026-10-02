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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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Lohnende Sonova-Anlage? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Sonova
247.98 CHF -1.36%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Sonova-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Sonova-Papier bei 213.80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.468 Sonova-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.03 CHF, da sich der Wert einer Sonova-Aktie am 01.10.2026 auf 250.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 17.03 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Sonova eine Marktkapitalisierung von 14.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sonova Holding AG
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