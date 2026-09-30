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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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14:26:08
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30.09.2026 13:22:02

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
46.71 CHF -12.92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.10 € 		Abst. Kursziel*:
82.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
49.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.23%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
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