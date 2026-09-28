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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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30.09.2026 13:22:20

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch nach dem vermeldeten Abschied des Finanzchefs. Zum Kapitalmarkttag im November habe es in der Pressemitteilung keine Neuigkeiten gegeben./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
100.56%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
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