CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
47.62CHF
-4.88CHF
-9.30 %
14:19:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2026 13:22:20
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
47.21 CHF -11.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch nach dem vermeldeten Abschied des Finanzchefs. Zum Kapitalmarkttag im November habe es in der Pressemitteilung keine Neuigkeiten gegeben./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.10 €
|
Abst. Kursziel*:
91.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100.56%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:12
|Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt (AWP)
|
11:56
|EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr William Willms leaves the Executive Board with immediate effect (EQS Group)
|
11:56
|EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus (EQS Group)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)