CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der CTS Eventim-Aktie angepasst
Die jüngsten Expertenmeinungen zur CTS Eventim-Aktie im Überblick.
Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von CTS Eventim wie folgt eingeschätzt.
6 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 94,17 EUR, was einem Anstieg von 41,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CTS Eventim-Aktie von 52,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|79,41
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|100,00 EUR
|88,86
|30.09.2026
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|60,53
|30.09.2026
|UBS AG
|100,00 EUR
|88,86
|28.09.2026
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|60,53
|07.09.2026
|Deutsche Bank AG
|100,00 EUR
|88,86
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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