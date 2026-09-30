September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der CTS Eventim-Aktie angepasst

Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von CTS Eventim wie folgt eingeschätzt.

6 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 94,17 EUR, was einem Anstieg von 41,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CTS Eventim-Aktie von 52,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 79,41 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 88,86 30.09.2026 Bernstein Research 85,00 EUR 60,53 30.09.2026 UBS AG 100,00 EUR 88,86 28.09.2026 Bernstein Research 85,00 EUR 60,53 07.09.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 88,86 07.09.2026

Redaktion finanzen.ch