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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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21.08.2026 10:16:32

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
51.59 CHF -5.28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Dank der in zwei Jahren anstehenden Olympischen Spiele in Los Angeles habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven dürfte es am Kapitalmarkttag im November Neues geben - inklusive Zielen für das Jahr 2030./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
56.20 € 		Abst. Kursziel*:
67.26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.91%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
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10:16 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
09:26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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