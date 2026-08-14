NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Dank der in zwei Jahren anstehenden Olympischen Spiele in Los Angeles habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven dürfte es am Kapitalmarkttag im November Neues geben - inklusive Zielen für das Jahr 2030./rob/bek/ag;