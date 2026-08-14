CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Dank der in zwei Jahren anstehenden Olympischen Spiele in Los Angeles habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven dürfte es am Kapitalmarkttag im November Neues geben - inklusive Zielen für das Jahr 2030./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
67.26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.91%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|53.15
|-0.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|
Barclays Capital
Nordex Equal Weight
|10:47
|
UBS AG
Brenntag Neutral
|10:31
|
UBS AG
CTS Eventim Buy
|10:16
|
Bernstein Research
CTS Eventim Outperform
|10:08
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|09:58
|
Barclays Capital
Porsche vz. Equal Weight
|09:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fielmann Buy