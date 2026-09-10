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Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119

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Vom Handel ausgesetzt 10.09.2026 22:58:36

Leclanché-Aktie: Endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 erhalten

Leclanché-Aktie: Endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 erhalten

Leclanché hat von der SIX Exchange Regulation eine endgültige Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bis spätestens 30. September 2026 erhalten.

Leclanche
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Die Handelsaussetzung der Leclanché-Aktien bleibt bestehen, bis der Bericht vorliegt.

Das Westschweizer Unternehmen kann derzeit nicht nachweisen, dass es mindestens bis Juni 2027 als fortgeführtes Unternehmen gilt, wie Leclanché am Donnerstag mitteilte. Die Firma sei "aktiv dabei, diese Bemühungen fortzusetzen" und "zuversichtlich", die Voraussetzungen künftig zu erfüllen.

Die Aktien von Leclanché sind seit dem 1. Juni 2026 vorübergehend vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt.

awp-robot/ls

Yverdon-les-Bains (awp)

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Bildquelle: Keystone
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