Leclanché-Aktie: Endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 erhalten

Die Handelsaussetzung der Leclanché -Aktien bleibt bestehen, bis der Bericht vorliegt.

Das Westschweizer Unternehmen kann derzeit nicht nachweisen, dass es mindestens bis Juni 2027 als fortgeführtes Unternehmen gilt, wie Leclanché am Donnerstag mitteilte. Die Firma sei "aktiv dabei, diese Bemühungen fortzusetzen" und "zuversichtlich", die Voraussetzungen künftig zu erfüllen.

Die Aktien von Leclanché sind seit dem 1. Juni 2026 vorübergehend vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt.

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Yverdon-les-Bains (awp)