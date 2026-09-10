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10.09.2026 22:27:19
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Der US-amerikanische Software- und Cloud-Konzern Oracle hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt.
Auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) verzeichnete der Konzern Bewegung: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,01 US-Dollar auf 1,56 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis unter der Konsensschätzung der Analysten. Die Erwartungen des Marktes lagen hierfür vorab bei durchschnittlich 1,74 US-Dollar je Aktie.
An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Oracle-Aktie notiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,38 Prozent höher bei 162,70 US-Dollar.
Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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