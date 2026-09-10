Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 14,9 Milliarden US-Dollar auf 19,3 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Im Vorfeld hatten die Experten an der Wall Street im Schnitt mit einem Umsatz von rund 19,13 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) verzeichnete der Konzern Bewegung: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,01 US-Dollar auf 1,56 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis unter der Konsensschätzung der Analysten. Die Erwartungen des Marktes lagen hierfür vorab bei durchschnittlich 1,74 US-Dollar je Aktie.

An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Oracle-Aktie notiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,38 Prozent höher bei 162,70 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch