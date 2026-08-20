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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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21.08.2026 09:26:51

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. So liege der um 13 Prozent gestiegene Konzernumsatz um 8 Prozent über der Konsensschätzung. Das Ticket-Geschäft habe mit einem Umsatzsprung um ein Viertel von der anstehenden Olympiade in Los Angeles profitiert./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.20 € 		Abst. Kursziel*:
56.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.14%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
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20.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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