MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das CTS Eventim-Papier letztlich bei 31.69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.156 CTS Eventim-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 53.55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.98 Prozent vermehrt.

Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 5.08 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch