Continental 67.45 CHF -0.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne erklärte am Donnerstag in einem dreiminütigen Video, warum Conti für ihn ein Top-Favorit ist. Die bevorstehende Ankündigung der Abspaltung von ContiTech könnte den Kurs enorm antreiben, winke doch eine Wertschöpfung von vielleicht mehr als 25 Euro je Aktie./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.