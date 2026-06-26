Continental Aktie 327800 / DE0005439004
67.14CHF
0.68CHF
1.02 %
11:03:18
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.06.2026 10:22:12
Continental Buy
Continental
67.45 CHF -0.98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne erklärte am Donnerstag in einem dreiminütigen Video, warum Conti für ihn ein Top-Favorit ist. Die bevorstehende Ankündigung der Abspaltung von ContiTech könnte den Kurs enorm antreiben, winke doch eine Wertschöpfung von vielleicht mehr als 25 Euro je Aktie./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.46 €
|
Abst. Kursziel*:
22.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.68%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
|
25.06.26
|Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie (finanzen.ch)
|
24.06.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
24.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
24.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.06.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)