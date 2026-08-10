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BYD vor Modell-Launch 10.08.2026 16:04:00

BYD-Aktie legt zu: Neuer Seal 06 erhält technische Aufwertung

BYD-Aktie legt zu: Neuer Seal 06 erhält technische Aufwertung

BYD steht vor der Vorstellung des überarbeiteten Seal 06 für das Modelljahr 2027. Das könnte der BYD-Aktie nach einer schwachen Performance wieder auf die Beine verhelfen.

BYD
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  • BYD rüstet seine Kernbaureihe erstmals mit einem LiDAR-Sensor aus
  • Die Seal-Modelle verkaufen sich 2026 spürbar schlechter als im Vorjahr
  • Analysten bleiben trotz der Absatzdelle mehrheitlich optimistisch gestimmt

BYD bringt am Dienstag, dem 11. August, eine überarbeitete Version seiner Limousine Seal 06 auf den Markt und stattet sie erstmals mit einem LiDAR-gestützten Fahrassistenzsystem aus, wie aus einem Bericht von CnEVPost hervorgeht. Der Elektroautobauer aus Shenzhen reagiert damit auf sinkende Verkaufszahlen der gesamten Seal-Baureihe und setzt auf technische Aufwertung als Verkaufsargument.

BYD setzt beim Seal 06 auf LiDAR

BYD, einer der weltweit grössten Hersteller von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, stellt den überarbeiteten Seal 06 des Modelljahrs 2027 auf einer Veranstaltung in Shenzhen vor. Vertriebschef Zhang Zhuo von BYDs Ocean-Baureihe hatte den Termin mit einem Teaser-Video am Samstag angekündigt, die Präsentation soll demnach um 19:30 Uhr Ortszeit beginnen. Neu ist das Fahrassistenzsystem God's Eye B, das auf einen LiDAR-Sensor setzt und damit das bisherige kamerabasierte System God's Eye C der aktuellen Seal-06-Version ablöst, dessen Einstiegspreis bei 109'800 Yuan liegt.

Das Modell wächst zusätzlich auch äusserlich: Mit 4,87 Metern Länge übertrifft der neue Seal 06 den bisherigen Wagen mit 4,72 Metern deutlich. Die reine Elektroversion soll künftig Einzelmotoren mit bis zu 240 Kilowatt Spitzenleistung erhalten, gegenüber maximal 160 Kilowatt im aktuellen Modell. Die Plug-in-Hybrid-Variante mit 1,5-Liter-Motor kommt in drei Ausführungen mit elektrischen CLTC-Reichweiten von 170, 205 und 230 Kilometern.

Seal-Baureihe verliert an Schwung

Der Zeitpunkt des Launches fällt in eine Phase rückläufiger Nachfrage: Die Seal-Modellfamilie kam 2025 auf 518'412 verkaufte Einheiten und damit auf einen Anteil von 11,3 Prozent am gesamten BYD-Absatz. Im Juli 2026 sanken die Verkäufe der Baureihe um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 40'399 Fahrzeuge. Für die ersten sieben Monate des Jahres ergibt sich ein Rückgang von 15,6 Prozent auf 210'541 Einheiten. Neben dem Seal 06 kündigte BYD weitere Modell-Updates an, darunter den Seal 07 und den Fang Cheng Bao Tai 9.

Über alle Modelle hinweig zeigt sich bei den Verkäufen jedoch ein anderes Bild: Die weltweiten Auslieferungen von BYD legten im Juli 2026 den dritten Monat in Folge zu, mit einem Plus von 21,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 419'211 Fahrzeuge. Besonders das Auslandsgeschäft trieb das Wachstum, die Auslieferungen von Pkw und Pickups ausserhalb Chinas sprangen um 124,3 Prozent auf 179'841 Einheiten.

Analysten sehen weiteres Potenzial für die BYD-Aktie

An der Börse in Hongkong präsentiert sich die BYD-Aktie im bisherigen Jahresverlauf schwach und hat einen Verlust von rund drei Prozent eingefahren. Doch für Experten ist der Anteilsschein damit unterbewertet, der Analystenkonsens für die BYD-Aktie fällt mit "Strong Buy" positiv aus. Von zehn erfassten Häusern votieren TipRanks zufolge acht für "Buy", zwei für "Hold". DBS-Analyst Raphael Tse bestätigte zuletzt sein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 150 Hongkong-Dollar. Bank of America Securities sieht unterdessen ebenfalls Kaufpotenzial und nannte ein Kursziel von 123 Hongkong-Dollar, während Jefferies-Analystin Xiaoyi Lei bei "Hold" mit einem Kursziel von 106 Hongkong-Dollar blieb.

Am Montag kostete die BYD-Aktie in Hongkong mit letztlich 92,30 HKD zwar 2,38 Prozent mehr als noch am Freitag, bleibt aber deutlich unter den Kurszielen der Experten.

Ob sich der LiDAR-Sprung in den Verkaufszahlen der Seal-Baureihe niederschlägt, dürfte sich erst in den kommenden Monatsberichten zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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