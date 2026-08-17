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Kursentwicklung 17.08.2026 17:58:15

SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt schlussendlich

SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt schlussendlich

So bewegte sich der SDAX am Montag letztendlich

HAMBORNER REIT
4.05 CHF -0.42%
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Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.69 Prozent tiefer bei 18’505.40 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94.796 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.161 Prozent höher bei 18’663.54 Punkten in den Montagshandel, nach 18’633.51 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’488.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’663.54 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’250.65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’365.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SDAX mit 17’022.94 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.62 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.82 Prozent auf 64.55 EUR), OHB SE (+ 2.51 Prozent auf 265.50 EUR), PNE (+ 1.93) Prozent auf 7.40 EUR), INDUS (+ 1.91 Prozent auf 34.60 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1.90 Prozent auf 75.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Medios (-3.69 Prozent auf 10.96 EUR), TeamViewer (-3.67 Prozent auf 6.56 EUR), Vossloh (-3.50 Prozent auf 57.85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.41 Prozent auf 31.18 EUR) und Grand City Properties (-3.20 Prozent auf 9.39 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’425’786 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.403 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.35 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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