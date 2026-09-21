Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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21.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 360,80 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 360,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 361,43 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 358,71 USD. Zuletzt wechselten 2'539'362 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 37,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,98 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.
In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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