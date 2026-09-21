Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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21.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Broadcom hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Broadcom-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 357,27 USD.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Broadcom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 357,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 359,92 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 353,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'062'911 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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