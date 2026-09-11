Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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11.09.2026 17:58:15
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus
Der DAX verzeichnete letztendlich Kursgewinne.
Am Freitag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0.77 Prozent fester bei 25’557.16 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.132 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’478.84 Zählern und damit 0.464 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’361.15 Punkte).
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’396.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’581.22 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der DAX bei 26’391.42 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 24’209.71 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’703.65 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4.95 Prozent auf 58.56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.55 Prozent auf 28.59 EUR), Siemens (+ 2.54) Prozent auf 264.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.44 Prozent auf 144.26 EUR) und Airbus SE (+ 1.86 Prozent auf 199.50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BASF (-2.83 Prozent auf 51.83 EUR), Rheinmetall (-2.54 Prozent auf 990.60 EUR), Henkel vz (-1.87 Prozent auf 72.30 EUR), Deutsche Börse (-1.22 Prozent auf 276.30 EUR) und Brenntag SE (-1.17 Prozent auf 60.62 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5’243’863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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