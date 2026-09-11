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Kursentwicklung 11.09.2026 17:58:15

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus

So performte der LUS-DAX am Freitag zum Handelsschluss.

Brenntag
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Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.81 Prozent fester bei 25’550.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’345.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’586.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26’398.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’611.00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’752.00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.01 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4.95 Prozent auf 58.56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.55 Prozent auf 28.59 EUR), Siemens (+ 2.54 Prozent auf 264.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.44 Prozent auf 144.26 EUR) und Airbus SE (+ 1.86 Prozent auf 199.50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BASF (-2.83 Prozent auf 51.83 EUR), Rheinmetall (-2.54 Prozent auf 990.60 EUR), Henkel vz (-1.87 Prozent auf 72.30 EUR), Deutsche Börse (-1.22 Prozent auf 276.30 EUR) und Brenntag SE (-1.17 Prozent auf 60.62 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’243’863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211.057 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7.11 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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