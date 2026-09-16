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Rentable Brenntag SE-Investition? 16.09.2026 10:02:28

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Brenntag SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Brenntag
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Das Brenntag SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.12 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 21.222 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’288.20 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 15.09.2026 auf 60.70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.82 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 8.82 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Brenntag
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