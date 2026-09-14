Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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14.09.2026 11:07:40
Brenntag-Aktie legt zu: 500 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt
Brenntag hat sich für allgemeine Unternehmenszwecke insgesamt 500 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt besorgt.
"Die Transaktion sichert die notwendige Flexibilität zur Unterstützung der strategischen und operativen Ziele", sagte Finanzchef Thomas Reisten. Zudem sei die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten so noch langfristiger ausgerichtet.
Die Brenntag-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 61,00 Euro.
DOW JONES
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