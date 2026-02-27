Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 12:45:33

Brenntag SE Equal Weight

Brenntag
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
48.82 € 		Abst. Kursziel*:
-13.97%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
48.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.26%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

