Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
48.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.97%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
48.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.26%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
13:05
|Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2025 (Dow Jones)
|
12:37
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
08:35
|EQS-Adhoc: Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)