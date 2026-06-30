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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 680 auf 650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Öl-Futures an. Seine Ergebnisprognosen im europäischen Ölsektor sinken für 2026 und 2027 im Schnitt um 6 und 3 Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.