BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 87 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
73.67 €
Abst. Kursziel*:
20.81%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
73.53 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.04%
Analyst Name::
Delphine Lee
KGV*:
-
