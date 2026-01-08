Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.14 Prozent leichter bei 5’015.47 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.233 Prozent tiefer bei 5’011.06 Punkten in den Handel, nach 5’022.74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’005.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’028.82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.943 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der STOXX 50 bei 4’813.63 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 4’791.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’387.71 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1.22 Prozent auf 170.05 CHF), UBS (+ 1.12 Prozent auf 37.78 CHF), Rheinmetall (+ 1.12 Prozent auf 1’845.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.10 Prozent auf 27.60 EUR) und Diageo (+ 0.86 Prozent auf 15.91 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-1.66 Prozent auf 30.90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.37 Prozent auf 60.30 CHF), Enel (-1.19 Prozent auf 9.28 EUR), SAP SE (-0.74 Prozent auf 206.85 EUR) und UniCredit (-0.62 Prozent auf 70.00 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’620’119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 411.245 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

