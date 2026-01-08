Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’301 -0.2%  SPI 18’334 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’092 -0.1%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 5’909 -0.3%  Gold 4’427 -0.7%  Bitcoin 71’773 -1.4%  Dollar 0.7972 -0.1%  Öl 60.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Suche...

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 08.01.2026 12:26:17

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

In Europa stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

ABB
60.36 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.14 Prozent leichter bei 5’015.47 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.233 Prozent tiefer bei 5’011.06 Punkten in den Handel, nach 5’022.74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’005.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’028.82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.943 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der STOXX 50 bei 4’813.63 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 4’791.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’387.71 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1.22 Prozent auf 170.05 CHF), UBS (+ 1.12 Prozent auf 37.78 CHF), Rheinmetall (+ 1.12 Prozent auf 1’845.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.10 Prozent auf 27.60 EUR) und Diageo (+ 0.86 Prozent auf 15.91 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-1.66 Prozent auf 30.90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.37 Prozent auf 60.30 CHF), Enel (-1.19 Prozent auf 9.28 EUR), SAP SE (-0.74 Prozent auf 206.85 EUR) und UniCredit (-0.62 Prozent auf 70.00 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’620’119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 411.245 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?