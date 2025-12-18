Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

74.86
CHF
0.12
CHF
0.16 %
16:11:16
BRXC
18.12.2025 14:50:18

BNP Paribas Equal Weight

BNP Paribas
74.86 CHF 0.16%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas anlässlich von Gesprächen über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar die Hälfte des Zuwachses der Kernkapitalquote aus kürzlich angekündigten Veräußerungen zunichtemachen, aber im Jahr 2029 einen Nettogewinn von rund 180 Millionen Euro einbringen und sei daher strategisch sinnvoll, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
80.24 € 		Abst. Kursziel*:
-1.55%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
80.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.57%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

