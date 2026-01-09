BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
79.32CHF
2.83CHF
3.70 %
10:28:37
BRXC
09.01.2026 08:31:10
BNP Paribas Overweight
BNP Paribas
79.32 CHF 3.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
85.04 €
|
Abst. Kursziel*:
19.94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
85.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
