BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76.42 €
|
Abst. Kursziel*:
17.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.25%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|11:09
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
