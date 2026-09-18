Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9450 0.1%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’355 -0.6%  Bitcoin 67’213 0.7%  Dollar 0.8236 0.1%  Öl 102.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
Goldpreis fällt - dieser Faktor könnte jetzt entscheidend werden
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
Suche...
ETF Sparplan

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

52.90
CHF
-4.60
CHF
-8.00 %
18.09.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 07:24:38

Bilfinger SE Hold

Bilfinger
53.47 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
57.55 € 		Abst. Kursziel*:
9.47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten