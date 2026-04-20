Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Bilfinger SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.45 €
|
Abst. Kursziel*:
28.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.94%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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26.08.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
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26.08.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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26.08.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag kaum bewegt (finanzen.ch)
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25.08.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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25.08.26
|EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-AFR: Bilfinger SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
Analysen zu Bilfinger SE
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|01.07.26
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|UBS AG
|05.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|72.95
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